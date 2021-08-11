"Челси" – "Вильярреал": онлайн видео голов Суперкубка УЕФА
В эти минуты английский "Челси" в матче против испанского "Вильярреала" пытается завоевать свой второй в истории Суперкубок УЕФА. Игра проходит на поле стадиона в Белфасте.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям онлайн видео голов.
Напомним, что в своей истории "Челси" до этого раза четырежды принимал участие в розыгрыше Суперкубка УЕФА и лишь раз смог выиграть это трофей.
Это случилось в 1998 году. Для "Вильярреала" это стало первым участием в Суперкубке УЕФА.
Напомним, что "Челси" в финале Лиги чемпионов обыграл соотечественников из "Манчестер Сити".
"Вильярреал" сенсационно победил в Лиге Европы, одолев "Манчестер Юнайтед".
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлогоднем розыгрыше Суперкубка УЕФА участвовали "Бавария" и "Севилья".
Встреча завершилась победой мюнхенцев в дополнительное время.