'Челси' – 'Вильярреал': онлайн видео голов Суперкубка УЕФА

В эти минуты английский "Челси" в матче против испанского "Вильярреала" пытается завоевать свой второй в истории Суперкубок УЕФА. Игра проходит на поле стадиона в Белфасте.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям онлайн видео голов.

Напомним, что в своей истории "Челси" до этого раза четырежды принимал участие в розыгрыше Суперкубка УЕФА и лишь раз смог выиграть это трофей.

Это случилось в 1998 году. Для "Вильярреала" это стало первым участием в Суперкубке УЕФА.

Видео дня

Напомним, что "Челси" в финале Лиги чемпионов обыграл соотечественников из "Манчестер Сити".

"Вильярреал" сенсационно победил в Лиге Европы, одолев "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлогоднем розыгрыше Суперкубка УЕФА участвовали "Бавария" и "Севилья". ​

​ Встреча завершилась победой мюнхенцев в дополнительное время.