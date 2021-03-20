Бывший тренер "Шахтера" перешел на работу в сборную Украины

Бывший тренер академии "Шахтера" Авраам Кампомар вошел в состав тренерского штаба сборной Украины, сообщил у себя в Instagram пресс-атташе Андрея Шевченко Микола Васильков.

Кампомар вырос в испанском городе Бургос (150 км от Бильбао). В свое время сам играл в футбол.

"Мой новый коллега по сборной Украины. Давайте вместе проанализируем тактику и физику", – написал Васильков.

До того, как переехать в Украину, Кампомар помогал тренерам в испанских школах в футбольных клубах. Работал в испанских "Альбасете" и "Вальядолиде". В обязанности специалиста входил аналитический разбор соперника.

31-летний испанец окончил Киевский национальный торгово-экономический университет. Женат на украинке. С 2017 года параллельно работает экспертом на канале "Футбол" в качестве эксперта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Украинская ассоциация футбола (УАФ) подписала контракт с 32-летним итальянским аналитиком Луиджи Ночентини. Известный специалист вошел в тренерский штаб сборной Украины по футболу.