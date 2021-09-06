Бывший футболист сборной Франции умер после 39 лет в коме

Бывший защитник сборной Франции и ПСЖ Жан-Пьер Адамс умер после того, как провел в коме 39 лет из-за врачебной ошибки. На момент смерти ему было 73 года.

Как сообщает издание The Guardian, в 1982 году обычная операция на колене чуть не закончилась для Адамса смертью. Игроку, который в тот момент уже закончил профессиональную карьеру, вкололи слишком много обезболивающего средства, в результате чего его мозг был поврежден.

После инцидента его жена Бернадетт отказалась от эвтаназии и решила самостоятельно присматривать за мужем. В одном из интервью в 2007 году она рассказала, что он "чувствует прикосновения, запахи, звуки, прыгает, когда гавкает собака, но ничего не видит".

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Адамс родился в сенегальском Дакаре и принял участие в 22 матчах за сборную Франции в 1970-х годах. В 1970-1973 он выступал за "Ним", затем заявил о себе в "Ницце" (1973-1977), заслужив приглашение в ПСЖ, за который выступал в 1977-1979 годах.

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