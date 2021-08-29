Умер легендарный советский футболист и чемпион СССР

Легендарный белорусский футболист Юрий Пудышев скончался в возрасте 67 лет, сообщает официальный сайт БАТЭ. Причина смерти не называется.

Пудышев рос без отца, мать работала на цементном заводе. Карьеру игрока на позиции полузащитника начал в московском "Динамо" в 1973 году, сыграв в том году 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. В 1976 году перешел в "Динамо" Минск. В 1982 году вместе с клубом стал чемпионом СССР.

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Вместе с командой из Борисова Пудышев дважды выигрывал чемпионат Беларуси (в 1999-м и в 2002 годах). Становился трехкратным серебряным (1998, 2000, 2003) и бронзовым (2001) призером национального первенства.

Осенью 2011 года начал работать с дублирующим составом БАТЭ, а с 2019-го возглавил юношескую команду БАТЭ, состоящую из игроков 2005 года рождения.

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