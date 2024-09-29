Бывший футболист 'Кальяри' упал в отеле и умер

Андреа Капоне, бывший футболист "Кальяри", найден мертвым в воскресенье, 29 сентября в отеле Палаццо Тирсо, в Кальяри. Ему было 43 года, а на его голове была глубокая рана. Как сообщает unionesarda.it, наиболее вероятной версией случившееся называется несчастный случай.

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По информации местных СМИ Капоне провел ночь в отеле, а смертельная рана на голове могла быть получена в результате падения после внезапного ухудшения самочувствия.

Служба скорой помощи прибыла незамедлительно, но не смогла помочь пострадавшему. На месте происшествия работали патрули, а затем прибыли эксперты криминальной полиции, следователи и судебно-медицинская команда.

Очевидцы сообщили, что в номере было несколько друзей Капоне. Накануне вечером он был на вечеринке друга и затем остался у него на ночь.

В настоящее время полиция и медицинская служба расследует произошедшее. Итальянец выступал за "Кальяри" с 2005 по 2007 год, также он играл в "Виченцу", "Гроссето" и "Салернитану".

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