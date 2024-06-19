'Было жестко': футболист сборной Украины ответил на критику болельщиков после поражения от Румынии

Защитник сборной Украины Ефим Конопля считает обоснованной жесткую критику команды со стороны болельщиков и экспертов после фиаско в стартовом матче Евро-2024 с Румынией. Футболист "Шахтера" отметил, что "сине-желтые" заслужили лавину хейта за разгромной поражение.

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Об этом Конопля заявил в комментарии YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола (УАФ) "Взбірна". По словам основного правого защитника сборной Сергея Реброва, критика болельщиков оказалась жесткой, но именно такой, которую и заслуживали игроки после провального старта на чемпионате.

"Мы проиграли и, честно говоря, даже друг другу в глаза не посмотришь. Очень много увидел в соцсетях того, чего не хотел бы увидеть. Но все понимают, что это футбол, это жизнь. На нас ответственность. И когда мы не оправдываем ожиданий людей, то мы получаем последствия. И мы их получили. Да, было жестко, это то, что мы заслужили", – сказал Конопля.

Напомним, что следующий матч на Евро-2024 сборная Украины проведет в пятницу, 21 июня. Соперниками наших футболистов станут словаки, которые преподнесли пока что главную сенсацию чемпионата, обыграв на старте Бельгию.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко разнес футболистов сборной Украины за поражение от Румынии на Евро-2024.

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