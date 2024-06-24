Бундестим провалила важный экзамен перед плей-офф Евро-2024: тактический обзор матча Швейцария – Германия

Вчера завершился групповой этап в первом наборе четырех команд. Самым интересным матчем была дуэль Германии и Швейцарии за первое место – и крестоносцы были на голову выше хозяев Евро. Однако сама игра завершилась 1:1. OBOZ.UA разбирает главный матч квартета А и рассказывает, благодаря чему швейцарцам удалось перевесить Бундестим и какие проблемы хозяевам турнира следует решать.

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Стартовые составы

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Отмер, Фройлер, Джака, Эбишер – Ндой, Эмболо, Ридер.

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт – Андрех, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Хаверц.

Первый тайм. Результативность против немецкого давления

Это была игра не только за 3 очка. Это еще и матч за победу в группе и лучшую позицию в плей-офф. Поэтому оживленный старт – лучшая характеристика первых минут. Команды просто не останавливались, а вектор атаки только что и успевал меняться из стороны в сторону. Германия наращивала позиционное доминирование, любое фланговое продвижение имело итог передачу на Крооса и Гюндогана. Швейцария выбрала невысокие скорости со ставкой на контратаки для запуска Ндое и Эмболо.

Немцы первыми смогли пробить прицельно. Массированная и затяжная атака завершилась усилиями Андриха: он приложился так легко и непринужденно, что Зоммер не смог качественно среагировать на шедший вниз мяч. Голкиперу повезло, что до этого Мусиала сфолил и VAR отменил взятие ворот. В этом моменте еще раз показал свою роль Гюндоган: его пребывание на острие вместо Вирца и Гаверца - крутой ход от Нагельсманна именно против швейцарцев. Илкай постоянно создавал остроту и забирал на себя много внимания даже без мяча. Также он искал пространство для забега между Джакой и Аканджи, из-за чего в обороне крестоносцы не могли играть иначе, как в три центрбека.

Даже через полчаса стабильной прессинговой и беговой работы футболисты не собирались останавливаться. Игра в большинстве своем проходила в центре с постепенным приближением к чужим воротам. И именно так Швейцарии удалось забить. Начал этот гол… Нойер: он слишком резко бросил мяч на Киммиха, заставляя принимать следующее решение очень быстро. Пришла обрезка, в которой Фройлер дает простенький навес в штрафную и Ндое выставляет ногу. Голкипер немцев просто пролетел мимо – первый же удар по воротам стал результативным. Этот гол открыл кураж у Ндое: поймите мотивацию, когда нападающий продавил самого Рюдигера. А потом еще и подрезал Миттельштадта (имея желтую).

Пропущенный гол стал шоком для Германии, полностью контролировавшей игру, владевшей и мячом, и инициативой. Та же острота от Гюндогана была еще и от Вирца на фланге Видмера, но адресата у дальнейших навесов не было. Аканджи и Фройлер снимали мяч с головы и ног соперника. Бундестим не сломалась, она стала только злее, однако отчаяние сопровождало их вплоть до перерыва. Сначала Мусиала дважды передержал мяч и потерял ударную позицию; затем Андрей ударил издалека для статистики. Кроме момента Гаверца еще в начале тайма нечего вспомнить. Красные шли отдыхать с закономерным преимуществом в один наработанный гол.

Второй тайм. Нагельсманну есть над чем подумать

Открытость – новая характеристика этой игры. Сразу после перерыва сборные не только быстро бегали от штрафного к штрафному, но и находили много пространства для этого. Швейцария использовала щели из-за разрезных передач: сначала Отмер не удержался на скользком газоне во время бега, затем Эмболо в похожей ситуации передержал мяч и собрал вокруг трех соперников. Важно отметить, что все эти эпизоды произошли уже у вратарской. Рюдигер и Та проводили далеко не лучший матч, что вылилось в увеличение количества опасных фолов.

Бундестим не могла ничего организовать через центр поля, ведь Кроос фактически лишили коронных опций. Фройлер и Джака плотно действовали в паре, привлекая к себе Ндое – приходилось вынужденно подходить на Вирца и Мусиалу на фланг. Тони нашел свою возможность для удара, но на него тогда уже бросались и точность на горизонте не появилась.

Одним из переломных моментов стали замены. Вернее то, на что они были ориентированы. Нагельсманн был вынужден выпускать игроков в защиту, чтобы уволить Рюдигера для атакующих действий. Вместо этого швейцарцы возили этих защитников и тренер Якин (продолжая наигранное) освежил тройку нападающих. Швейцарцам не нужно было снимать защитников и момент Киммиха – лучшая иллюстрация этого. Когда Мусиала накрутил Родригеса и прострелил на Киммиха, казалось, что это гол. Но как же прыгал в подкат Аканджи! Диспетчер этой феноменальной защиты разрушал потенциал немцев и в этот раз тоже не поднял, закрыв собой ворота.

Абсолютное преобладание немцев статистически так и не позволило им стать лучшими во втором тайме. Швейцария прекрасно выключила классические функции Крооса, Мусиалы и Вирца – и это работало до последних секунд, пока в единственном моменте они не отпустили Фюлькруга. Высочайший форвард с умением бить головой свой единственный момент реализовал – ничья, когда нельзя было засыпать. Эта ничья все равно как проигрыш для Германии: она в очередной раз показала, что любая сильная команда никогда не должна переоценивать собственные способности. 1:1 – Швейцария выходит со второго места, но получает мощный заряд уверенности. Немцы выигрывают группу и имеют много материала для размышлений.