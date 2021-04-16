Букмекеры обновили прогноз на победителя Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" продолжает оставаться главным претендентом на победу в Лиге чемпионов, по мнению букмекеров.

После завершения четвертьфинальных сражений аналитики обновили коэффициенты на триумфатора турнира. Ставки на завоевание "горожанами" главного трофея принимаются с котировкой 2,30.

Следом расположился французский ПСЖ, шансы которого на победу оцениваются показателем 4,20. Далее идет мадридский "Реал", на чей успех предлагается коэффициент 4,50. А замыкает четверку полуфиналистов лондонский "Челси" (5.00).

Напомним, за путевку в решающий матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" поспорит с парижанами, а в другой паре сразятся "Реал" и "Челси". Матчи пройдут 27-28 апреля и 4-5 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил высокие оценки за матч Лиги чемпионов с немецкой "Боруссией".