Букмекеры назвали фаворита Евро-2024 по футболу и опубликовали ставки на Украину

Сборная Германии считается главным претендентом на победу в следующем чемпионате Европы по футболу. Турнир должен состояться на немецких стадионах с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Аналитики уже обнародовали котировки на будущего триумфатора первенства. Первое место в списке занимают хозяева турнира, ставки на победу которых принимаются с коэффициентом 5,50.

Видео дня

Далее расположились сборные Англии, Франции и Испании. На то, что одна из этих команд завоюет трофей, предлагается показатель 7,00.

Если нынешний чемпион "скуадра адзурра" сумеет отстоять свой титул, то поставившие на нее игроки смогут приумножить свою ставку в девять раз.

На победителей Евро-2016 португальцев и команду Бельгии предлагается котировка 13,00.

Отметим, что на победу сборной Украины предлагается коэффициент 81,00. А на россиян можно поставить с индексом 67,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Италия победила англичан в финале Евро-2020. Основное время игры завершилась вничью 1:1, а в серии пенальти подопечные Роберто Манчини были сильнее – 3:2.