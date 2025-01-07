'Будьте аккуратнее с этими с*ками'. Жена футболиста 'Шахтера' пожаловалась на '3.14здец', который случился у нее с няней ее ребенка

Жена футболиста донецкого "Шахтера" Ефима Конопли Анастасия оказалась в центре внимания после эмоционального сообщения в своем Telegram-канале. Она рассказала о неприятном инциденте, связанном с няней, которая работает в их семье.

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По словам Анастасии, она случайно услышала, как няня, находясь на втором этаже их дома, негативно отзывалась о семье.

"Это 3.14здец. Стою дома на первом этаже и слушаю как няня об*ырает нас на втором по телефону. Такого дерьма я давно не слышала. Будьте аккуратнее с этими суками", – написала девушка.

Тогда еще 22-летний Ефим и Анастасия поженились в марте 2022 года, а в декабре того же года в их семье родилась дочь Анна-Аврора. Важно отметить, что супруги всегда стараются держать личную жизнь в стороне от посторонних глаз, но в данном случае Анастасия решила предупредить своих подписчиков.

Ситуация вызвала активное обсуждение в социальных сетях, где подписчики выразили поддержку Анастасии и осудили поведение няни.

Контракт Конопли согласно порталу Transfermarkt стоит 6 млн евро. Соглашение с "горняками" защитника рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне Ефим отыграл за "Шахтер" 17 матчей во всех турнирах, сделав две результативные передачи и заработав две желтые карточки.

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