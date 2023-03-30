Бразильский футболист-чемпион попал в ''зашкварище'' из-за Путина

Экс-футболист сборной Бразилии Даниэль Карвальо получил порцию нелестных комментариев от российких болельщиков после того, как дал интервью пропагандистам из "Матч ТВ". 40-летний Карвальо, выступавший с 2004 по 2010 за московский ЦСКА рассказал о встрече с Путиным после победы в Кубке УЕФА.

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Карвально восхищенно отозвался о российском диктаторе, сравнив его с богом.

"Ощутил ли я энергетику Путина? Да. Приятно было видеть, с каким восхищением и уважением все смотрели на него. Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин", – сказал Карвальо.

Фанаты не оценили такой пассаж, обвинив бразильца в лизоблюдстве.

"Ну и зашкварище, капец просто! Лизнул так лизнул!", "Лол, это писец. Скоро фото Путина вместо икон будут ставить?" – пишут юзеры.

Многие возмущены таким сравнением.

"А ещё у каждого русского есть настенная икона с дядей Вовой. Утром мы искренне благодарим нашего боженьку за все хорошее и повторяем как мантру: "Как же хорошо с санкциями живётся, экономика прогрессирует, поднимаемся с колен, мы передовая держава!". А потом, счастливые, накатываем стопарик водки и идём пахать на заводе за 30 к. Вечером тот же ритуал", – стебутся россияне

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