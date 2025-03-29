Бразильская невеста футболиста киевского клуба приехала в Украину и впервые услышала воздушную тревогу. Видео

31-летний форвард Жуниор Ромариньо, сын легендарного бразильского футболиста Ромарио, недавно подписал контракт с футбольным клубом ЮКСА, который выступает в Первой лиге Украины. Вместе с ним в Киев приехала его невеста, модель Биa Мишель.

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Биa активно делится своими впечатлениями от пребывания в Украине через Instagram, где её аудитория насчитывает 1,6 миллиона подписчиков.

Одним из самых ярких событий для неё стал первый опыт услышать сирену воздушной тревоги. На видео, которое она опубликовала, она рассказывает, как оказалась на улице, когда прозвучал сигнал.

Она пояснила, что такие сигналы часто сопровождают атаки России с помощью беспилотников, однако украинская оборона, как правило, успевает предупредить об угрозе и перехватить атаки. По ее словам, это не так страшно, поскольку основную опасность представляют именно ракетные обстрелы. Когда звучит ракета-тревога, людям следует находиться в бункерах для безопасности. Биа отметила, что эта ситуация достаточно спокойна и в большинстве случаев обойдется без серьезных последствий.

На другом видео, снятом через окно, Биa демонстрирует ночной Киев, где слышны звуки сирены ракета-опасности. Она поделилась своими ощущениями от этого звука: "Люди, ай, как страшно, остановитесь, Джу, ты слышишь сирену? Это когда будет бомба. Боже мой, как абсурдно. Но она не такая громкая, да?" — рассказывает она, уточняя, что это просто сигнал предупреждения, а не непосредственная угроза.

Биa также отметила, что в Киеве она сталкивается с трудностями общения, так как многие люди не говорят на английском, и ей приходится использовать переводчик.

Такие публикации привлекают внимание не только поклонников футболиста, но и всех тех, кто интересуется жизнью украинцев в условиях войны.

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