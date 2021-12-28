Брат легендарного футболиста Марадоны умер от тех же проблем, что и Диего

Во вторник, 28 декабря, пришло известие о смерти Хьюго Эрнана Марадоны – брата одного из лучших футболистов всех времен Диего Марадоны. 52-летний бывший футболист и тренер умер в итальянской провинции Неаполь.

Новость сообщил итальянский сайт SportMediaset. Хьюго скончался от остановки сердца в своем доме возле Неаполя. Медики, которые прибыли на вызов, пытались его спасти, но в итоге констатировали смерть Марадоны-младшего.

В свое время Хьюго, как и Диего, подавал большие надежды, выступал за юношескую и молодежную сборные Аргентины.

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По стопам брата он перебрался в Италию, но карьера в Серии А у него не задалась. Атакующий полузащитник ростом 165 см также выступал за испанский "Райо Вальекано", австрийский "Рапид", играл в Венесуэле, Уругвае и Японии и завершил карьеру футболиста в 30 лет.

Позже работал тренером в детских командах и клубах низших лиг. После смерти Диего Марадоны 25 ноября 2020 года Хьюго появлялся на мероприятиях памяти брата.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Марадоны назвал виновных в смерти футболиста: "У него разорвалось сердце".

Тем временем вещи Марадоны плохо продаются с аукциона через год после его смерти.