Нет никаких шансов, – Борис Джонсон о финале Лиги чемпионов в России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал, чтобы Россию лишили возможности проводить финал Лиги чемпионов. Главный матч крупнейшего европейского футбольного клубного турнира запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге.

Джонсон в Палате общин заявил, что "статус изгоя" России после "вторжения" в Украину не позволяет ей проводить футбольные матчи на международной арене и предложил перенести игру в Лондон.

"Россия, которая все более изолирована, Россия, имеющая статус изгоя, Россия, которая вторгается в суверенные страны, Россия, вовлеченная в кровавый и изнурительный конфликт с соседней славянской страной не имеет шансов проводить футбольные турниры. Какой ужасный результат для президента Путина. Я надеюсь, что он отступит от пропасти и не проведет полноценное вторжение", – цитирует Джонсона Independent.

⚽️ Only 💯 days to go until the main event of the football season - the @ChampionsLeague final.



On May 28, 2022 Russia's Saint-Petersburg and @gazprom_arena will host the important game🏆



In celebration of the milestone the #PalaceSquare was illuminated by 3D projections 🎇 pic.twitter.com/8zCnB0dQUB