Нет никаких шансов, – Борис Джонсон о финале Лиги чемпионов в России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал, чтобы Россию лишили возможности проводить финал Лиги чемпионов. Главный матч крупнейшего европейского футбольного клубного турнира запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге.

Джонсон в Палате общин заявил, что "статус изгоя" России после "вторжения" в Украину не позволяет ей проводить футбольные матчи на международной арене и предложил перенести игру в Лондон.

"Россия, которая все более изолирована, Россия, имеющая статус изгоя, Россия, которая вторгается в суверенные страны, Россия, вовлеченная в кровавый и изнурительный конфликт с соседней славянской страной не имеет шансов проводить футбольные турниры. Какой ужасный результат для президента Путина. Я надеюсь, что он отступит от пропасти и не проведет полноценное вторжение", – цитирует Джонсона Independent.

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⚽️ Only 💯 days to go until the main event of the football season - the @ChampionsLeague final.



On May 28, 2022 Russia's Saint-Petersburg and @gazprom_arena will host the important game🏆



In celebration of the milestone the #PalaceSquare was illuminated by 3D projections 🎇 pic.twitter.com/8zCnB0dQUB — Russia 🇷🇺 (@Russia) February 17, 2022

Министр культуры Надин Доррис также поставила под сомнение законность проведения Россией крупных спортивных мероприятий после того, как российские войска вошли на восток Украины.

"У меня серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я обсужу это с соответствующими руководящими органами. Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене для узаконивания своего вторжения в Украину", – написала Доррис в Twitter.

У УЕФА есть недавний опыт изменения места проведения финалов Лиги чемпионов, поскольку последние два матча были перенесены в Португалию из-за COVID-19.

В том случае, если дата финала останется неизменной (28 мая), это вероятно, исключит "Уэмбли" из числа возможных кандидатов, поскольку в этих числах на арене запланировано проведение финала плей-офф Второй лиги и Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион страны).

Четыре английских клуба – "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" – выступает в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В настоящее время УЕФА "не планирует" менять место проведения с "Газпром Арены" вместимостью 68 000 человек, но заявляет, что продолжит следить за ситуацией в Украине.