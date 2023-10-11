Больше не сыграет. Ярмоленко перенес операцию

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко больше сыграет в футбол в 2023 году. 33-летний атакующий полузащитник сборной Украины перенес хирургическое вмешательство и ему предстоит длительная реабилитация.

Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун рассказал, что 10 октября Ярмоленко прооперировали в клинике Quironsalud в Барселоне у профессора Рамона Кугота.

"Операция прошла удачно. Примерный срок реабилитации – около 4 месяцев. Оперативное вмешательство потребовалось в результате нескольких травм одной и той же связки. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм", - цитирует Шморгуна пресс-служба "бело-синих".

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Напомним, что Ярмоленко является лучшим ассистентом и вторым бомбардиром в истории сборной Украины. Трижды участвовал на чемпионате Европы. В составе "Динамо" стал трехкратным чемпионом. Четыре раза признавался лучшим футболистом Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, когда стало понятно, что Ярмоленко не поможет "сине-желтым" в матчах отбора к чемпионату Европы-2024 с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября), Сергей Ребров заменил игрока на новичка английского Чемпионшипа.

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