Украинский защитник ФК "Львов" Алексей Дитятьев, показал, как проходило его общение с родственниками из России после 24 февраля. 34-летний уроженец Новой Каховки выложил несколько скринов с перепиской с тётей Любой - двоюродной сестрой матери его покойного отца.

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Женщина считает украинцев и русских "одним народом", а также озвучивает пропагандисткий штампы о том, что русские помогают украинцам и "не убивают невиновных".

Узнав о том, что Дитятьев находится в Польше (в начале 2022-го Алексей выступал за местную "Краковию-2"), россиянка начинает ему рассказывать, что ее страна "помогает украинцам".

"Русские вам помогают и если ты знаешь историю, ты все поймешь. Русские не убивают невинных. Ты в Польше, а они тоже против России. Тебе задурили голову. Все против русских, а Россия всегда всем помогала. А теперь все за Америку. Вот они и убивают невинных. Им народ не нужен. Они делят территорию", – пишет россиянка.

Сам Дитьятев не выдержал такой беседы, назвал родственницу "больным человеком".

"Я родился в Украине, и я считаю себя украинцем. Не дай Бог родиться ка*апом, это было бы самое большое наказание в жизни. Недавно эта бабушка мне написала и вот так диалог зашел, что всех нас обманывают. Что бы я ей ни говорил, это ничего не изменит в ее голове", – цитирует Дитятьева "Украинский футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дитятьев, который прошедший сезон провел в казахстанском клубе "Актау", рассказал, что с россиянами в этой азиатской стране не церемонятся, особенно после неправильного ответа на "Чей Крым?".

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