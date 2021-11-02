Болельщики подстрелили тренера во время футбольного матча. Видео
Матч третьего дивизиона чемпионата Аргентины по футболу между "Ферро Хенераль Пико" и "Ураканом Лас-Эрасом" был остановлен после того, как главный тренер хозяев получил огнестрельное ранение. Инцидент случился во втором тайме при счете 3:1.
Intense: Shootings in the middle of a match in Federal A 🇦🇷 match between Ferro General Pico and Huracan Las Heras. Ferro’s coach was shot under his shoulder, players and officials running around the pitch like ants. pic.twitter.com/4XnoEpZiEG— BabaGol (@BabaGol_) November 1, 2021
Болельщики команд устроили на трибунах драку. Один из фанатов, который пронес на стадион пистолет, начал стрелять в оппонента и случайно попал в плечо тренера "Ферро" Маурисио Ромеро.
Argentina Third Division match between Huracan vs Ferro abandoned after gunshots from the stands.— Gilles 🇳🇬🇬🇧 (@GrimandiTweetss) November 1, 2021
Ferro manager was shot in the shoulder, but was not badly injured. pic.twitter.com/InCjmRG732
На видео видно, как все игроки пытаются скрыться в подтрибунном помещении сразу после начала перестрелки.
"Ферро Хенераль Пико" подтвердил в Twitter, что специалист находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.
"У Ромеро все хорошо, и он вне опасности. После того, как он покинул стадион, он прошел обследование в местной больнице и подал заявление в полицию", - написал Ферро в Твиттере.
🚨Mauricio Romero, DT del conjunto de La Pampa, sufrió una herida en un hombro. Está fuera de peligro.— Clarín (@clarincom) November 1, 2021
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"Уракан" также выступил с официальным заявлением.
"Мы осознаем, что были частью варварства, которое трудно понять и объяснить. Раз и навсегда лидеры нашего аргентинского футбола должны принять меры, которые позволят нам и в дальнейшем избежать подобных происшествий. Санкции за такое должны выйти за рамки спорта", – цитирует пресс-службу команды sportbible.
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