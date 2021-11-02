Болельщики подстрелили тренера во время футбольного матча. Видео

Матч третьего дивизиона чемпионата Аргентины по футболу между "Ферро Хенераль Пико" и "Ураканом Лас-Эрасом" был остановлен после того, как главный тренер хозяев получил огнестрельное ранение. Инцидент случился во втором тайме при счете 3:1.

Intense: Shootings in the middle of a match in Federal A 🇦🇷 match between Ferro General Pico and Huracan Las Heras. Ferro’s coach was shot under his shoulder, players and officials running around the pitch like ants. pic.twitter.com/4XnoEpZiEG — BabaGol (@BabaGol_) November 1, 2021

Болельщики команд устроили на трибунах драку. Один из фанатов, который пронес на стадион пистолет, начал стрелять в оппонента и случайно попал в плечо тренера "Ферро" Маурисио Ромеро.

Argentina Third Division match between Huracan vs Ferro abandoned after gunshots from the stands.

Ferro manager was shot in the shoulder, but was not badly injured. pic.twitter.com/InCjmRG732 — Gilles 🇳🇬🇬🇧 (@GrimandiTweetss) November 1, 2021

На видео видно, как все игроки пытаются скрыться в подтрибунном помещении сразу после начала перестрелки.

Видео дня

"Ферро Хенераль Пико" подтвердил в Twitter, что специалист находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

"У Ромеро все хорошо, и он вне опасности. После того, как он покинул стадион, он прошел обследование в местной больнице и подал заявление в полицию", - написал Ферро в Твиттере.

🚨Mauricio Romero, DT del conjunto de La Pampa, sufrió una herida en un hombro. Está fuera de peligro.



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"Уракан" также выступил с официальным заявлением.

"Мы осознаем, что были частью варварства, которое трудно понять и объяснить. Раз и навсегда лидеры нашего аргентинского футбола должны принять меры, которые позволят нам и в дальнейшем избежать подобных происшествий. Санкции за такое должны выйти за рамки спорта", – цитирует пресс-службу команды sportbible.

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