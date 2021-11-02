Болельщики подстрелили тренера во время футбольного матча. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Инцидент случился во втором тайме

Матч третьего дивизиона чемпионата Аргентины по футболу между "Ферро Хенераль Пико" и "Ураканом Лас-Эрасом" был остановлен после того, как главный тренер хозяев получил огнестрельное ранение. Инцидент случился во втором тайме при счете 3:1.

Болельщики команд устроили на трибунах драку. Один из фанатов, который пронес на стадион пистолет, начал стрелять в оппонента и случайно попал в плечо тренера "Ферро" Маурисио Ромеро.

На видео видно, как все игроки пытаются скрыться в подтрибунном помещении сразу после начала перестрелки.

Зрители пытаются укрыться от выстрелов
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"Ферро Хенераль Пико" подтвердил в Twitter, что специалист находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

"У Ромеро все хорошо, и он вне опасности. После того, как он покинул стадион, он прошел обследование в местной больнице и подал заявление в полицию", - написал Ферро в Твиттере.

"Уракан" также выступил с официальным заявлением.

"Мы осознаем, что были частью варварства, которое трудно понять и объяснить. Раз и навсегда лидеры нашего аргентинского футбола должны принять меры, которые позволят нам и в дальнейшем избежать подобных происшествий. Санкции за такое должны выйти за рамки спорта", – цитирует пресс-службу команды sportbible.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футбольный арбитр попал в реанимацию в одесскую больницу после того, его подстрелил сосед.

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