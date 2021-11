Болельщики подстрелили тренера во время футбольного матча. Видео

Матч третьего дивизиона чемпионата Аргентины по футболу между "Ферро Хенераль Пико" и "Ураканом Лас-Эрасом" был остановлен после того, как главный тренер хозяев получил огнестрельное ранение. Инцидент случился во втором тайме при счете 3:1.

Intense: Shootings in the middle of a match in Federal A 🇦🇷 match between Ferro General Pico and Huracan Las Heras. Ferro’s coach was shot under his shoulder, players and officials running around the pitch like ants. pic.twitter.com/4XnoEpZiEG