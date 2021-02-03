Бойко рассказал, чему Луческу уделяет особое внимание на тренировках "Динамо"

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко рассказал, что главный тренер команды Мирча Луческу на сборах в Турции особое внимание уделяет тактике.

По словам голкипера, футболисты в этом плане занимаются особенно усердно.

"Луческу очень много работает в тактическом плане. Сами видите, что у нас много и тактических упражнений, и готовимся очень тщательно. Тут, особо ни для никого не секрет, что Луческу много времени уделяет тактике", – заявил Денис в эфире Youtube-канала "ПРОФУТБОЛ Digital".

Бойко признался, что в "Динамо" нет никаких проблем с интеграцией новичков.

"Мне очень нравятся молодые ребята. Да, наверное, Ванат и остальные молодые ребята может немного переживают, потому что это действительно первая команда, а им по 18 лет. Но они молодцы, они хорошо очень работают на тренировках. У нас очень хороший коллектив, поэтому тут у них нет никаких проблем. Кто постарше, тот подскажет, как себя где вести. А все остальное: они добросовестно тренируются, хорошо выполняют всю работу, плюс в быту себя ведут отлично", – подытожил Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" выиграло второй матч на тренировочном сборе в Турции против тбилисского "Динамо" со счетом 1:0.