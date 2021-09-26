Безумное исполнение гимна Украины в игре с "Шахтером" стало хитом в интернете. Видео

Полузащитник ривненского "Вереса" Сергей Панасенко отличился невероятным исполнением гимна Украины в 9-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Хавбек продемонстрировал всю силу своих легких в матче против "Шахтера".

Перед стартом игры 29-летний игрок настолько громко пел, что местами ему удавалось перекричать стадион. Менее чем за сутки видео набрало больше 20 000 просмотров.

В комментариях под роликом болельщики "Вереса" восхищаются своим футболистом, отмечая, что именно так и надо исполнять гимны.

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"Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по "Вересу". Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое", – прокомментировал свой интернет-успех Сергей в интервью Meta-raiting.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 9-го тура УПЛ "Шахтер" – "Верес" завершилась со счетом 4:1.

После автогола Мирошника, "Верес" смог усилиями Геннадия Пасича сравнять счет, но во втором тайме пропустил три безответных мяча.