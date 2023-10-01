Беседин забил невероятный дебютный гол в чемпионате Казахстана. Видео

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Беседин открыл счет своим забитым голам в чемпионате Казахстана. 27-летний нападающий забил за "Ордабасы" из города Шымкент.

В 24-м туре команда экс-игрока сборной Украины встречалась с "Жетису Талдикорган". На 55-й минуте Беседин смог прорваться в чужую штрафную. Пытаясь обыграть соперников Артем хотел продемонстрировать свой дриблинг, но вмешался защитник. Игрок "Жетису" выбил мяч, тот ударился об левую ногу украинца, от нее попал в штангу и только затем пересек линию ворот.

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В итоге встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу "Ордабасы", что позволило команде практически на 100% впервые в своей истории выиграть национальное первенство. За два тура до завершения чемпионата "Ордабасы" имеет 6 очков преимущество над идущей второй "Астаной".

Для того, чтобы де-юре оформить чемпионство, "Ордабасы" достаточно набрать один пункт в двух встречах. Если обе игры "Ордабасы" проиграет, а "Астана" выиграет, то обладатель чемпионского трофея определится в золотом матче.

Напомним, что Беседин с 2013 года сыграл 143 матча за "Динамо", забив 35 голов. В январе 2023-го перешел в аренду в кипрскую "Омонию", где пробыл до июня, забив один гол.

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