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Официально. "Динамо" отдало нападающего сборной Украины в зарубежный клуб
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин продолжит карьеру в "Омонии", сообщает официальный сайт столичной команды. 26-летний футболист сборной Украины остаток сезона будет выступать на Кипре на правах аренды.
Договор действует до конца июня 2023 года.
В первой части сезона Артем за 20 поединков отметившись одним ассистом. Всего Беседин сыграл 143 матча за "Динамо", забив 35 голов.
"Омония" в чемпионате Кипра после 21-го тура идет на 5-м месте.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ была информация, что Беседин договорился о переходе в турецкий "Сивасспор".
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