Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин продолжит карьеру в "Омонии", сообщает официальный сайт столичной команды. 26-летний футболист сборной Украины остаток сезона будет выступать на Кипре на правах аренды.

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Договор действует до конца июня 2023 года.

В первой части сезона Артем за 20 поединков отметившись одним ассистом. Всего Беседин сыграл 143 матча за "Динамо", забив 35 голов.

"Омония" в чемпионате Кипра после 21-го тура идет на 5-м месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ была информация, что Беседин договорился о переходе в турецкий "Сивасспор".

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