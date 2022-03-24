Беседин про российских оккупантов: надеюсь, они будут умирать страшной смертью

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин, который вырос и родился в Харькове, с трудом смог подобрать слова, комментируя обстрел своего города. Артем признался, что ему хочется плакать когда видишь, как его уничтожают.

Беседин очень хочет, чтобы эти люди ответили за свои действия самым страшным для них способом.

"Надеюсь, что люди, которые это делают, будут умирать страшной смертью. Так же, как их руководство. Желаю им этого искренне от всей души. То, что они делают – это за пределом человечности. Сейчас страдают все, но Харьков просто беспощадно бомбят круглосуточно", - цитирует 25-летнего игрока Tribuna.com.

Видео дня

Родня футболиста была в Харькове. Маме и бабушке пришлось прятаться в подвалах, где они проводили больше времени, чем на улице.

"Это больно и ужасно. Отец остался дома. А маму, бабушку и крестницу брат недавно вывез в Западную Украину. Там они в относительной безопасности, хоть и туда уже прилетало. Сейчас в нашей стране нигде нет полной безопасности, но там еще более-менее можно находиться", – заявил Беседин.

Сам Беседин находится в Испании, куда вывез свою жену Радмилу Карафетову и четверых детей. У его супруги было двое детей от предыдущего брака (Божена и Дамир). Двое родилось после свадьбы с Бесединым - сын Доминик (2019) и дочь Каролина (2021).

"Помогаю нашей стране и армии, чем только могу. Молюсь, чтобы мы как можно быстрее победили, все это закончилось, а всю Украину ждали большие перспективы в Европе", – подытожил Беседин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта российские оккупанты обстреляли Харькова баллистисческими ракетами. Враги также устроили террор против местных властей в области.

Противник также активно применял РСЗО "Град" и "Ураган" - было зафиксировано около 140 пусков. При этом центр города противник обстрелял ракетами "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!