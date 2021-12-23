Бензема забил феноменальный "радиоуправляемый" гол в чемпионате Испании. Видео

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отметился фантастическим голом в 21-м туре чемпионата Испании. Форварду удался невероятный удар в поединке против земляков из "Атлетика".

На четвертой минуте Тони Кроос отдал точную фланговую передачу и Бензема, не обрабатывая мяч, пустил его по феноменальной траектории четко в ворота.

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Голкипер Хулен Агирресабала ничего не смог сделать против удара, который в соцсетях назвали "радиоуправляемым": круглый снаряд сперва уходил от вратаря, но потом изменил направление и "нырнул" в сетку.

Отметим, что спустя три минуты Бензема забил еще один гол.

Этот дубль позволил "Реал" оформить 14-ю победу в Ла Лиге.

В турнирной таблице "сливочные" лидируют с 46 очками. "Атлетик" идет десятым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября Карим Бензема был признан виновным в деле о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

Суд Версаля приговорил 33-летнего Бензема к году тюрьмы условно. Ранее прокурор просил для Карима 10 месяцев наказания, но судья решил его немного ужесточить.

Также звездный француз заплатит штраф в 75 тысяч евро.