Бензема назвал 'Шахтер' грозным соперником после его разгрома 'Реалом' в Лиге чемпионов

Во вторник "Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Реала" в Лиге чемпионов (0:5), после чего футболисты дали интервью о своем видении событий на поле. Игроки мадридской команды по-разному отреагировали на успех.

Один из лучших форвардов мирового футбола Карим Бензема все же отдал должное сопернику.

"Мы выиграли очень важный матч и добыли три очка. "Реал" контролировал игру и действовал хорошо. Но "Шахтер" – грозный соперник. Мы знали, что он может быть опасен на контратаках, поэтому стремились перехватить инициативу и добыли победу.

Матч не был для нас простым. "Шахтер" – сильная команда с качественными футболистами", – сказал француз в комментарии Megogo.

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А вот его одноклубник Давид Алаба назвал "горняков" предсказуемыми.

"Мы понимали, что "Шахтер" хочет владеть мячом и делать это медленно. Наша идея была в том, чтобы стоять и ждать. Мы готовились к тому, чтобы отдать сопернику мяч и контролировать игру. Это принесло результат. Мы не дали "Шахтеру" шансов, его футбол не стал для нас секретом", – вынес вердикт австриец.

Напомним, что Карим Бензема считается одним из фаворитов в борьбе за "Золотой мяч" – приз лучшему футболисту года в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" после поражения "Реалу" доволен многими футболистами. Правда, подопечные Роберто Де Дзерби в трех матчах пока что не забили ни одного мяча.

Напомним результаты Лиги чемпионов 19 октября.