'Бенфика' отказалась от Яремчука через полгода после покупки

Лиссабонская "Бенфика" выставила на трансфер украинского нападающего Романа Яремчука. Португальский гранд не доволен игрой 26-летнего львовянина и пытается его продать в зимнее трансферное окно, хотя приобрел всего полгода назад.

Об этом пишет издание Correio da Manha со ссылкой на эксклюзивные источники. Причем, на основного форварда сборной Украины претендует английский "Эвертон", за который с 2022 года выступает бывший защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко.

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Поскольку возможность для перехода заканчивается 31 января, клубы ведут интенсивные переговоры. Желание "Бенфики" избавиться от Яремчука несколько удивляет, ведь он пришел из бельгийского "Гента" лишь летом 2021 года. Тогда португальцы отдали за него 17,5 миллиона евро, теперь же хотят получить 17 млн.

В 13 матчах португальской лиги Роман забил шесть мячей и сделал две голевые передачи. В шести поединках группового этапа Лиги чемпионов он отметился одним голом – в ворота "Динамо". В квалификации ЛЧ он записал в свой актив три паса в трех играх. Сайт Transfermarkt оценивает украинца по-прежнему в 17,5 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях "Бенфика" Яремчука по пенальти пробилась в финал Кубка лиги в Португалии.

Ранее Яремчук забил в Португалии в "матче года".