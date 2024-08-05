Бенефис 'Шахтера', отложенные матчи, первые игры новичков: обзор 1-го тура УПЛ

Вернулась родная Украинская Премьер-лига! В первом туре у нас было на 2 матча меньше, но это не помешало создать сенсации и даже разгром. Если вы пропустили главные моменты тура – OBOZ.UA обо всем подробно расскажет.

Видео дня

"Верес" 0:0 "Карпаты"

Новая традиция зарождается в украинском футболе: первый матч сезона проводить на ноль. В прошлом году игру-открытие 0:0 сыграли "Оболонь" и "Колос", а в сезоне 22/23 - "Шахтер" и "Металлист 1925". Правда, в этом году не обошлось без красной - ее заработал под конец игры представитель львовян Костенко. Встреча получилась очень ровной, без особого преимущества какого-то коллектива,

"Верес" - "Карпаты" (0:0; 0:0)

Удаление: Костенко, 89

"Кривбасс" 1:0 "Черноморец"

Лишь вторая игра тура доставила нам хотя бы какое-то голевое удовольствие. Твердохлебу понадобилось всего 6 минут, повезло с офсайдом после подачи Кузика. В целом весь матч прошел при полном преимуществе подопечных Вернидуба: больше владения, больше опасности и все 4 удара в творение. Лишь после перерыва одесситы попытались как-то ответить, однако на трансферном рынке команда пока молчит, поэтому усилить атаку не удалось. Если "Кривбасс" уверенно контролировал игру, "Черноморец" очень много обрезался и потерял единственный момент с поперечиной перед перерывом. Матч завершился минимальной победой криворожцев, хотя голов могло быть больше.

"Кривбасс" – "Черноморец" 1:0 (1:0; 0:0)

Гол: Твердохлеб, 6

"ЛНЗ" 1:0 "Левый Берег"

"ЛНЗ" выгрызает путь в середину таблицы - на последних секундах едва спасли победу над дебютантами. Киевляне смогли ударить всего трижды, но по воротам не попали. Зато черкащане били очень много, только голкипер Механов предотвратил тотальный разгром, он точно заслуживает статуса игрока матча. Уже в конце игры защитники пытались выбить мяч и постоянно передавали ответственность за него - этого хаоса и ждал Ассинор, чтобы протолкнуть его мимо вратаря. Похоже, "ЛБ" понадобится срочное усиление УПЛ: игроки готовы играть, но морально еще не дошли до кондиции.

"ЛНЗ" - "Левый Берег" 1:0 (0:0; 1:0)

Гол: Ассинор, 90+3

"Ворскла" 0:5 "Шахтер"

Прекрасный старт для Матвиенко - он не только выдал дубль, но и положил два гола, которые уже сейчас являются претендентами на статус лучших в сезоне. Чем запомнилась "Ворскла" - в них были все угловые и чрезвычайно ужасное поле, оказавшее большое влияние и на счет, и на ход событий. У горняков почти 100% реализация, поэтому разгром становится для них отличным запасом для последующих встреч. А вот полтавчанам "-5" в графе голов наоборот будет сильно мешать.

"Ворскла" - "Шахтер" 0:5 (0:2; 0:3)

Голы: Матвиенко, 8, 68; Зубков, 31; Судаков, 67; Сикан, 88

"Оболонь" 2:2 "Колос"

"Оболонь" проводит второй подряд сезон в УПЛ и только сейчас смогла прервать традицию нулевых матчей против "Колоса". Ковалевцы, характеризовавшиеся своими многочисленными матчами на 0:0, тоже смогли размочить счет. Сама игра не стала выдающейся, а вот голы, особенно Черненко, порадовали. Наиболее закономерный результат – боевая ничья 2:2. Хотя больше будут обсуждать руку Лучкевича, которая походила на непреднамеренную игру.

"Оболонь" - "Колос" 2:2 (0:0; 2:2)

Голы: Черненко, 59; Слободян, 67 – Цуриков, 48; 87

"Заря" 2:1 "Ингулец"

Возвращение "Ингульца" стало одним из самых ярких матчей первого тура. Красивые атаки в обе стороны, попытки комбинационного футбола, скорый обмен голами. Обе команды играли интересно, но петровцы потеряли концентрацию – команда Бартуловича вполне воспользовалась: Антюх навесом нашел Яцика и тот отклеился от защитников, зафиксировав преимущество своего клуба. Снова привлек к себе внимание Турбаевский - голкипер луганчан на линии был вне конкуренции, а вот на выходах еще предстоит поработать. Станет ли эта победа "Зари" признаком их возвращения на старый высокий уровень?

"Заря" - "Ингулец" 2:1 (1:1; 1:0)

Голы: Башич, 16; Яцик, 90+2 - Белоцерковец, 29

Перенесенные матчи

2 игры первого тура УПЛ отложены на неопределенное время: это матчи "Александрии" против "Динамо" и встреча "Руха" с "Полесьем". Игроки львовян еще возвращаются с Олимпиады, а киевляне даже не ехали в Украину – продолжают свою подготовку к матчу ЛЧ за границей. Надеемся, эти матчи станут единственными в этом сезоне на перенос.