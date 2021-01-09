"Бавария" сенсационно проиграла экс-сопернику "Шахтера", выигрывая 2:0

Мюнхенская "Бавария" прервала свою серию из 20 матчей без поражений, неожиданно уступив "Боруссии" из Менхнегладбаха, с которой в групповом турнире Лиги чемпионов играл донецкий "Шахтер".

Поединок 15-го тура чемпионата Германии по футболу завершился со счетом 3:2, что стало первой осечкой чемпиона Бундеслиги за последние три месяца.

До игры букмекеры принимали ставки на победу "Боруссии" М с коэффициентом 4,9. Успех "Баварии" оценивался показателем 1,6.

Роберт Левандовски

Гости усилиями Роберта Левандовски и Леона Горетцка уверенно повели в счете, лидируя к 26-й минуте со счетом 2:0.

Флориана Нойхаус

После этого забивали лишь хозяева. Дубль оформил Йонас Хофманн, а победный гол на 49-й минуте на счету Флориана Нойхаус.

В турнирной таблице лидирующих мюнхенцев теперь может догнать РБ "Лейпциг", если обыграет "Боруссию" из Дортмунда.

Турнирная таблица

Как сообщал OBOZREVATEL, Роберт Левандовски впервые получил награду лучшему футболисту 2020 года по версии ФИФА.