"Бавария" – "Динамо" онлайн видео голов Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" в эти минуты проводит свой второй поединок в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу на "Альянц Арене" играют с мюнхенской "Баварией".
Счет был открыт уже на 12-й минуте после того, как Сергей Сидорчук сыграл рукой в своей штрафной. 11-метровый точно реализовал Роберт Левандовски.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видео голов.
"Бавария" Германия – "Динамо" Украина 2:0 (второй тайм)
Гол: 2:0 – 12, пенальти Левандовски.
2:0 – 27 Левандовски.
Бавария – Нойер, Зюле, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер, Левандовски, Гнабри, Сане.
Динамо – Бущан, Тымчик, Шабанов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, де Пена, Цыганков, Шапаренко, Гармаш.
Напомним, что до этого команды между собой встречались 10 раз. Четыре победы на счету украинцев. Еще одна встреча завершилась вничью.
В новейшей истории "Динамо" и "Бавария" играли шесть раз.
Последний матч состоялся в сезоне 1999/2000. Тогда в Киеве подопечные Валерия Лобановского победили 2:0.
Отличились Каха Каладзе и Георгий Деметрадзе).
Стоит отметить, что из пяти гостевых матчей, которые "Динамо" играло с "Баварией" в Мюнхене, украинцы победили лишь раз - в 1975 году.