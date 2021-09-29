"Бавария" – "Динамо" онлайн видео голов Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в эти минуты проводит свой второй поединок в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу на "Альянц Арене" играют с мюнхенской "Баварией".

Счет был открыт уже на 12-й минуте после того, как Сергей Сидорчук сыграл рукой в своей штрафной. 11-метровый точно реализовал Роберт Левандовски.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видео голов.

"Бавария" Германия – "Динамо" Украина 2:0 (второй тайм)

Гол: 2:0 – 12, пенальти Левандовски.

2:0 – 27 Левандовски.

Бавария – Нойер, Зюле, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер, Левандовски, Гнабри, Сане.

Видео дня

Динамо – Бущан, Тымчик, Шабанов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, де Пена, Цыганков, Шапаренко, Гармаш.

Напомним, что до этого команды между собой встречались 10 раз. Четыре победы на счету украинцев. Еще одна встреча завершилась вничью.

В новейшей истории "Динамо" и "Бавария" играли шесть раз.

Последний матч состоялся в сезоне 1999/2000. Тогда в Киеве подопечные Валерия Лобановского победили 2:0.

Отличились Каха Каладзе и Георгий Деметрадзе).

Стоит отметить, что из пяти гостевых матчей, которые "Динамо" играло с "Баварией" в Мюнхене, украинцы победили лишь раз - в 1975 году.