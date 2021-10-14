'Барселона – уже не та': футболист 'Динамо' собрался побеждать в Лиге чемпионов

Атакующий полузащитник "Динамо" Карлос де Пена рассказал о решимости добиться успехов в Лиге чемпионов с киевской командой. На следующей неделе украинский гранд будет гостить в Барселоне, где уругваец хочет победить.

Об этом 29-летний футболист поведал в интервью сайту FanDay. По его мнению, испанцы сейчас пребывают в кризисе, что дает дополнительные шансы "Динамо".

"Безусловно, это уже далеко не та "Барселона", что была с Хави, Иньестой, Месси и Пуйолем. Но все же это тот же сильный клуб. "Динамо" должно приехать на "Камп Ноу" и показать свои наилучшие качества. Я верю, что мы можем победить "Барселону", – заявил Карлос.

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При этом де Пена говорит, что соперника нельзя недооценивать.

"У любой команды случаются тяжелые времена. Да, "Барселона" находится в кризисном положении, но мы должны ее уважать, а не недооценивать. "Динамо" обязано показать желание выиграть, а не снисходительное отношение к оппоненту", – считает уругваец.

Поединок третьего тура Лиги чемпионов на "Камп Ноу" пройдет во вторник, 19 октября. В двух турах киевляне набрали одно очко, сыграв вничью с "Бенфикой" и проиграв "Баварии".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре де Пена продлил контракт с "Динамо". Хотя появлялась информация, что киевский клуб готов с ним расстаться в конце 2021 года.