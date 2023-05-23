'Барселона' отреагировала на скандал с Россией, обратившись к Украине

"Барселона" официально извинилась за скандальное видео с игроками команды Алекса Бальде и Серджи Роберто, записавших благодарное обращение к российским болельщикам. Несколько дней назад футболисты снялись в промо-ролике для Okko Sport, транслирующей матчи Ла Лиги в России.

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Руководство "Барселоны" подчеркивает приверженность мирному решению конфликта и веру в ценность спорта, как инструмента для сближения народов.

"Мы еще раз выражаем свою поддержку украинского народа и глубоко сожалеем, что это обращение оскорбило наших болельщиков в Украине", - говорится в тексте сообщения, которое цитирует Tribuna.

"Барса" в своем письме указывает, что клуб с начала полномасштабного вторжения помогал всем украинцам, прибывавшим в Каталонию в поисках убежища.

"Наша помощь не ограничилась только словами. В дни матчей на "Камп Ноу" клуб организовывал палатки для сбора товаров первой необходимости для новорожденных и маленьких детей, прибывших вместе с матерями. В результате этой инициативы, проведенной совместно с "Красным Крестом", было собрано более 17 тысяч килограммов детского питания и других продуктов первой необходимости", - отмечается в послании.

Как сообщал OBOZREVATEL, на скандальный клип отреагировали представители донецкого "Шахтера" , которые сделали специальное обращение к Роберту Левандовскому. Тот оправдался.

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