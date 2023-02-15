''Барселона'' – ''Манчестер Юнайтед'': где смотреть, когда и во сколько суперматч Лиги Европы

В футбольной Лиге Европы в четверг, 16 февраля, состоится главный матч раунда плей-офф, который пройдет в Барселоне. Здесь одноименная команда примет английский "Манчестер Юнайтед".

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Поединок примет легендарный стадион "Камп Ноу". Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и ее стриминговом канале "Megogo Футбол 2". Он также доступен на платформе Volia TV.

У команд богатая история встреч в еврокубках. Нынешняя игра станет уже 14-й между ними. Каталонская команда добыла шесть побед в противостоянии, три игры остались за британцами, а еще четыре поединка завершились вничью.

При этом стоит отметить, что у каталонцев есть четырехматчевая серия из побед над манкунианцами. В последний раз испанцы и англичане играли в четвертьфинале Лиги чемпионов 20018/19. "Барса" выиграла обе игры – 1:0 на выезде и 3:0 дома.

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