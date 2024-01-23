Автоматически засчитывать поражение. Глава ФИФА придумал новое правило в футболе

Джанни Инфантино предложил засчитывать поражение тем командам, чьи болельщики проявили расизм во время матча. Такое заявление президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) сделал после скандала с с вратарем "Милана" Майком Меньяном во время матча чемпионата Италии против "Удинезе" (3:2).

Видео дня

Меньян отказывался продолжать игру из-за расистских оскорблений, которые слышал с трибун. Голкипер ушел в потрибунное помещение и его пять минут уговаривали вернуться на поле.

Комментируя случившееся Инфантино отметил, что события, произошедшие в субботу в Удине, "крайне отвратительны и неприемлемы". Глава ФИФА сделал акцент на том, что расизму и другим формам дискриминации нет места как в футболе, так и в обществе.

"Помимо трехэтапного процесса (остановка матча, повторная остановка матча, прекращение матча), мы должны ввести автоматическое присуждение поражения для команды, болельщики которой проявили расизм и стали причиной прекращения матча, а также закрыть стадионы по всему миру для расистов и добиться для них уголовных дел", - написал швейцарец в соцсети Х (бывшая Twitter).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!