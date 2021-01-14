"Аталанта" показала, как "Украина и Россия" работают вместе. Видео

Официальный Instagram футбольного клуба "Аталанта" выложил видео с разминки перед матчем 1/8 финала Кубка Италии против "Кальяри".

В коротком ролике показано, как украинец Руслан Малиновский и россиянин Алексей Миранчук вместе работают на разминке.

Отметим, что Миранчук стал автором первого гола в этой игре. На 45-й минуте игрок сборной России удачно сыграл во вратарской, в касание отправив мяч в ворота.

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский занимает вторую строчку в списке самых дорогих футболистов Украины.

Ранее в прессе появилась информация, что Руслан может продолжить карьеру в миланском "Интере"

9 января наш соотечественник помог своей команде добыть разгромную победу в 16-м туре чемпионата Италии.

Миранчук перешел в "Аталанту" в августе прошлого года. 22 октября россиянин забил дебютный гол через восемь минут после первого выхода на поле в матче Лиги чемпионов.