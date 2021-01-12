"Арсенал" пытается купить футболиста "Шахтера" и уже провел переговоры – СМИ

Лондонский "Арсенал" действительно следит за нападающим донецкого "Шахтера" Манором Соломоном и в летнее трансферное окно сделает предложение украинскому клубу, информирует The Guardian.

21-летний форвард сборной Израиля привлек к себе внимание скаутов английского клуба после серии ярких выступлений в Лиге чемпионов за последние два сезона. Как сообщает издание, лондонцы уже провели предварительные переговоры с представителями игрока.

Последние 15 месяцев стали настоящим прорывом для Соломона, который забил "Реалу" в обеих сенсационных победах "Шахтера" над клубом Ла Лиги. Также Манор отметился голом в ворота "Манчестер Сити" в ноябре 2019 года. Два месяца назад Израиль обыграл в Лиге наций Шотландию - легионер "горняков" отметился шедевральным ударом.

(Видео гола на отметке 04:20)

В тоже время СМИ практически уверены, что в это трансферное окно (1 - 31 января) Соломон никуда не уйдет. У "Арсенала" нет средств для дорогих покупок этой зимой, если только не случится непредвиденный трансфер, а приобретение израильтянина потребует значительного затрат, учитывая, что его контракт истекает лишь в декабре 2023 года.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Манора в 7 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа в СМИ появилась информация что предложение "Шахтеру" по Соломону сделала итальянская "Аталанта".