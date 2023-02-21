Аргентинский футболист отпраздновал день рождение, спев песню на украинском языке, чтобы поддержать нашу страну. Видео

Аргентинский полузащитник львовского "Руха" Фабрисио Альваренга стал настоящим героем в соцсетях, после того, как отметился украинским перфомансом. На свой 27-й день рождения футболист исполнил композицию Макса Барских "Буде весна".

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Было заметно, что Альваренга сильно волнуется, и не всегда попадает в ноты, но стремление иностранного спортсмена знать культуру страны, в которой он работает, вызвало восторг у украинцев.

"Мне еще сложно свободно говорить [на украинском языке], но я уже хорошо понимаю украинцев. Я учу мову через застосунок на телефоне, разговариваю с футболистами, друзьями. Хочу в ближайшее время общаться с журналистами без переводчика. Я очень легко выучил фразы "Доброго ранку", "Привіт", "Чудово", та інші. Мені дуже подобається українська мова", – сказал Альваренга в эфире Youtube-канала "Руха".

Под видео болельщики "Руха" хвалят своего легионера за такое выступление.

Альваренга является воспитанником "Велес Сарсфилд" из Буэнос-Айреса, поочередно прошедший все ступени юношеских и молодежных команд клуба, впоследствии попал в основной состав.

В конце лета 2020-го подписал контракт с донецким "Олимпиком", за который сыграл 15 матчей, отметившись одним забитым мячом.

В июле 2021 года перешел в "Рух". С того времени провел 16 поединков, забив один гол.

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