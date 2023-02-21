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Аргентинский футболист отпраздновал день рождение, спев песню на украинском языке, чтобы поддержать нашу страну. Видео

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
3,9 т.
Альваренга

Аргентинский полузащитник львовского "Руха" Фабрисио Альваренга стал настоящим героем в соцсетях, после того, как отметился украинским перфомансом. На свой 27-й день рождения футболист исполнил композицию Макса Барских "Буде весна".

Видео дня

Было заметно, что Альваренга сильно волнуется, и не всегда попадает в ноты, но стремление иностранного спортсмена знать культуру страны, в которой он работает, вызвало восторг у украинцев.

Аргентинский футболист отпраздновал день рождение, спев песню на украинском языке, чтобы поддержать нашу страну. Видео

"Мне еще сложно свободно говорить [на украинском языке], но я уже хорошо понимаю украинцев. Я учу мову через застосунок на телефоне, разговариваю с футболистами, друзьями. Хочу в ближайшее время общаться с журналистами без переводчика. Я очень легко выучил фразы "Доброго ранку", "Привіт", "Чудово", та інші. Мені дуже подобається українська мова", – сказал Альваренга в эфире Youtube-канала "Руха".

Под видео болельщики "Руха" хвалят своего легионера за такое выступление.

Аргентинский футболист отпраздновал день рождение, спев песню на украинском языке, чтобы поддержать нашу страну. Видео

Альваренга является воспитанником "Велес Сарсфилд" из Буэнос-Айреса, поочередно прошедший все ступени юношеских и молодежных команд клуба, впоследствии попал в основной состав.

В конце лета 2020-го подписал контракт с донецким "Олимпиком", за который сыграл 15 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Аргентинский футболист отпраздновал день рождение, спев песню на украинском языке, чтобы поддержать нашу страну. Видео

В июле 2021 года перешел в "Рух". С того времени провел 16 поединков, забив один гол.

Аргентинский футболист отпраздновал день рождение, спев песню на украинском языке, чтобы поддержать нашу страну. Видео

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