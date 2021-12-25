Арбитра пожизненно дисквалифицировали после матча "Динамо" в чемпионате Украины U-21

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
5,2 т.
Вячеслав Молотокас

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно отстранил украинского арбитра Вячеслава Молотокаса. Такое наказание 29-летний рефери получил по итогам разбирательства по игре "Заря" – "Динамо" в чемпионате Украины U-21, который состоялся 2 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба УАФ.

Вячеслава Молотокас

Молотокас проходил по делу как один из организаторов договорного матча между этими командами. Сразу после того, как молодежная встреча "Зари" и "Динамо" попали под подозрение, рефери был отстранен. 24 декабря он получил официальное наказание.

Видео дня
Схема договорняков

Также КДК УАФ принял решение по встрече Кубка Украины "Таврия" – "Мариуполь" (0:5) от 25 октября 2017-го.

Комитет запретил футболистам "Таврии" Вадиму Гриппе (сейчас в "Сумах"), Роману Гурину, Максиму Логвиненко, Анатолию Масалову и Евгению Соколану в течение года условно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Испытательный срок при этом составил два года.

Арбитр получил пожизненный бан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) пожизненно отстранил от футбола бывшего тренера "Сум" Александра Севидова.

УкраинаФК ЗаряФК Динамо Киев