Арбитр в УПЛ завершил тайм за секунду до гола. Видео

Главный арбитр матча 16-го тура Премьер-лиги Украины между "Мариуполем" и "Львовым" Александр Дердо отметился неоднозначным судейством. В концовке первого тайма 42-летний рефери свистнул на перерыв в момент удара футболиста хозяев Марка Мампасси.

Спустя мгновение мяч оказался в сетке ворот Ильющенкова, но гол засчитан не был.

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Дердо на последних секундах дал исполнить штрафной удар, но при этом не позволил выполнить сам удар.

После свистка игроки мариупольской команды обступили Дердо, высказывания свои претензии, но арбитр был неумолим.

Александр показывал игрокам на свой секундомер, объясняя, что все сделал по правилам.

На видео на 2:37.

В итоге "Мариуполь" на 62-й минуте пропустил единственный гол и проиграл. Точным ударом отметился Алексей Довгий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в 16-м туре "Динамо" добыло гостевую победу над "Минаем". Киевляне много атаковали, но смогли забить лишь два мяча. Первый – с пенальти, а второй на 96-й минуте.