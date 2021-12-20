Английский гранд убрали из еврокубков за отказ приехать на матч

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил английскому "Тоттенхэму" техническое поражение со счетом 0:3 за отказ приехать на матч Лиги конференций. Встреча с "Ренном" была запланирована во Франции на 9 декабря.

Решение дисциплинарного органа опубликовали на официальном сайте УЕФА в понедельник, 20 декабря. Несмотря на то, что "Тоттенхэм" сослался на случаи коронавируса среди футболистов и персонала клуба, УЕФА не посчитал это уважительной причиной, взяв за основу регламент турнира. Лондонцы не предоставили конкретную информацию о количестве зараженных, поэтому не было ясно, имеется ли у них достаточно игроков для проведения поединка.

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Таким образом, "Шпоры" остались на третьем месте группы G и в плей-офф не сыграют.

Заметим, что "Тоттенхэм" из-за коронавируса пропустил матчи чемпионата Англии против "Брайтона" и "Лестера", которые должны были состояться 12 и 16 декабря. При этом Премьер-лига позволила их перенести. В воскресенье, 19 декабря, команда итальянского тренера Антонио Конте выдала боевой поединок с "Ливерпулем", завершившийся ничьей 2:2.

В АПЛ команда бомбардира Харри Кейна идет на седьмом месте, но провела на два-три матча меньше оппонентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зинченко сделал голевую передачу в матче "МанСити" и "Ньюкасла".

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