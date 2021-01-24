Андреем Ярмоленко восхитились в Англии, поставив ему наивысшую оценку за матч

Авторитетное английское издание Football London поставило украинскому хавбевку "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко наивысший бал – 8,0.

Журналисты восхитились нашим соотечественником, оценив его действия в поединке 1/16 финала Кубка Англии.

"Несмотря на то, что еще слишком рано говорить о том, является ли он реальной альтернативой травмированному Мичейлу Антонио, но против команды из Первой лиги он сделал все, что от него просили. Забил прекрасный гол незадолго до перерыва, убив интригу. Несколько хороших забеганий, точная передача. Эта игра поможет украинцу обрести уверенность в себе", – говорится в статье лондонских журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Ярмоленко принял участие в кубковой игре против "Данкастера". 31-летний футболист сборной Украины вышел в старте и на 32-й минуте точным ударом сделал счет 1:0.

Болельщики "Вест Хэма" по-достоинству оценили мастерство украинца, сравнив его с Месси и Роналду.