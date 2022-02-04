Алиев признался, за кого будет болеть в матче Украина – Россия на Евро по футзалу
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился мыслями о полуфинале чемпионата Европы по футзалу, в котором 4 февраля сыграют украинская и российская сборные. Уроженец Хабаровска, которому 3 февраля исполнилось 37 лет, не захотел смешивать спорт и политику, но болеть будет за Украину.
Об этом Александр рассказал в комментарии сайту FanDay.
"Хотелось бы, чтобы наша сборная показала достойную игру. Я уверен, что ребята – профессионалы, они будут делать свое любимое дело и добывать победу для себя и нашей страны.
Понятно, что все дают больше шансов России. Но я уверен, что сборная Украины – очень крепкая команда. Будем болеть за нее и переживать. Уверен в нашей победе", – заявил бывший динамовец.
Также Саша ответил на вопрос о политической составляющей противостояния.
"Это просто игра. Дай Бог, чтобы это был хороший матч. Я всегда говорил, что политика здесь не при чем. Политики пусть занимаются политикой, а спортсмены – своим любимым делом.
Не думаю, что от наших ребят будет какая-то провокация. Это будет обычная игра, но эмоций будет очень много", – считает Алиев.
Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Украина – Россия в 1/2 финала Евро-2022 по футзалу.
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