Алиев признался, за кого будет болеть в матче Украина – Россия на Евро по футзалу

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился мыслями о полуфинале чемпионата Европы по футзалу, в котором 4 февраля сыграют украинская и российская сборные. Уроженец Хабаровска, которому 3 февраля исполнилось 37 лет, не захотел смешивать спорт и политику, но болеть будет за Украину.

Об этом Александр рассказал в комментарии сайту FanDay.

"Хотелось бы, чтобы наша сборная показала достойную игру. Я уверен, что ребята – профессионалы, они будут делать свое любимое дело и добывать победу для себя и нашей страны.

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Понятно, что все дают больше шансов России. Но я уверен, что сборная Украины – очень крепкая команда. Будем болеть за нее и переживать. Уверен в нашей победе", – заявил бывший динамовец.

Также Саша ответил на вопрос о политической составляющей противостояния.

"Это просто игра. Дай Бог, чтобы это был хороший матч. Я всегда говорил, что политика здесь не при чем. Политики пусть занимаются политикой, а спортсмены – своим любимым делом.

Не думаю, что от наших ребят будет какая-то провокация. Это будет обычная игра, но эмоций будет очень много", – считает Алиев.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Украина – Россия в 1/2 финала Евро-2022 по футзалу.

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