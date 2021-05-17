Африканская футболистка умышленно ударила ногой украинку, лежащую на поле. Видео

Ивуарийская легионерка "Восхода" из Старой Маячки Инес Гогогуй отметилась гнусным поступком в женском чемпионате Украины по футболу в Высшей лиге. Инцидент произошел в матче против харьковского "Житлобуд-2"

На 34-й минуте 28-летняя африканка сперва сбила игрока команды соперников Татьяну Китаеву, а затем ее уже лежащую на поле умышленно ударила ногой.

На защиту своей одноклубницы кинулась Натия Панцулая, в результате чего на поле началась потасовка.

Главный арбитр встречи Людмила Тельбух сразу показала нарушительнице красную карточку. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Житлобуд-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер киевского футбольного клуба "Евроформат" Виктория Кислова произвела настоящий фурор в социальных сетях, похваставшись обнаженной фотосессией.

Девушка выложила у себя в Instagram снимки, на которых без стеснения позирует топлес. Такие откровенные кадры вызвали бурный восторг у друзей и поклонников украинки.