АЕК – 'Днепр-1': прогноз на матч плей-офф Лиги Конференций

16 февраля. 22.00.

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Ларнака. Стадион "АЕК Арена"

Трансляция – Megogo

Прогноз от Parimatch Ukraine:

- победа "АЕКа" – 2.18

- победа "Днепра-1" – 3.50

- ничья – 3.25

В своем первом еврокубковом сезоне СК "Днепр-1" добрался до плей-офф. В группе Е Лиги конференций команда Кучера заняла второе место, пропустив вперед только нидерландский "Алкмаар", и получила шанс сыграть в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира. Впереди противостояние с АЕК из Ларнаки, который тоже является дебютантом этой стадии соревнований. Интересно, что эти двое снова встретились в одной точке, хотя шли к ней разными путями. Именно АЕК выбил "Днепр-1" в плей-офф Лиги Европы (1:2 – на выезде, 3:0 дома), а затем в группе второго по рангу европейского турнира финишировал третьим, набрав четыре очка в противостоянии с другим украинским клубом - киевским "Динамо".

К матчу с АЕК днепряне целенаправленно готовились больше месяца. А последнюю неделю вообще провели на Кипре, чтобы максимально адаптироваться. Свой последний официальный матч "Днепр-1" сыграл еще 28 ноября, неожиданно проиграл в локальном дерби "Кривбассу", однако смог сохранить за собой первую позицию в турнирной таблице УПЛ. Далее у команды был сбор в Турции, где она провела 8 контрольных поединков и выстраивала игру, учитывая обновление состава. Зимой клуб подписал бразильского вингера Жоана Пеглоу, костариканского защитника Рональда Матарриту и бразильца Хайнера и украинского полузащитника Евгения Пасича. Первые трое попали в заявку команды на ЛК. При этом днепрянам удалось сохранить в команде лучшего бомбардира группового этапа Лиги конференций Артема Довбика. Александр Кучер усилением остался доволен, хотя в конце концов все покажет исключительно официальная игра.

Что касается АЕКа, то команда уверенно двигается к чемпионству. За 3 тура до конца клуб из Ларнаки лидирует в Первом дивизионе Кипра, имея преимущество над АПОЭЛем в 4 очка. Так что соперник "Днепра-1" на ходу, и тоже успел усилиться зимой. Причем одним из новичков кипрского клуба стал украинец Артём Громов, с которым в январе днепряне прекратили сотрудничество.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Титульный партнер "Днепра-1" и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил, кто из этой пары может пройти в 1/8 финала. Эксперты считают шансы украинского клуба на проход более приоритетными. Коэффициент на то, что именно "Днепр-1" мы увидим в следующем раунде – 1.64, на АЕК – 2.25. При этом в первом кипрском матче днепрянам будет непросто. По расчетам букмекеров их шансы на победу равны 3.50 к 1. В то время как кеф на киприотов - 2.18. Ничья идет по курсу 3.25.

Готовься болеть за "Днепр-1" и заряжай на своих вместе с Parimatch Ukraine!