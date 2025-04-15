'А потом сразу против пингвинов'. Новый соперник сборной России по футболу спровоцировал истерику в РФ

Сборная России по футболу планирует провести товарищеский матч с национальной командой Индонезии. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на 13-м заседании российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

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Мантуров отметил, что встреча сборных России и Индонезии станет одним из значимых событий в рамках российско-индонезийского взаимодействия. Он также подчеркнул важность укрепления спортивных связей между странами.

Эта информация вызвала бурю насмешек среди болельщиков и пользователей соцсетей.

Многие пользователи в сети выразили недоумение по поводу выбора соперника. Комментаторы шутят, что сборная России, похоже, столкнется с командой, для которой победа будет легкой.

Один из пользователей отметил: "Дзюбиньо вызовут? Надо рекорд закреплять, а тут как раз соперник на босу ногу". Другие не стесняются в иронии, предсказывая ещё более экзотичные матчи: "А потом сразу против пингвинов сыграем", — пишет один из них.

Некоторые комментаторы не понимают, почему такую информацию сообщает именно Мантуров, а не глава Российского футбольного союза Александр Дюков. "Странно, что об этом сообщает вице-премьер по промышленности, а не Дюков", – замечает один из пользователей. В ответ на это появляется шутка: "Следующий товарняк – Мьянма", намекая на экзотичность соперников.

Шутки касаются и возможного уровня игры против Индонезии, с многими замечаниями, что в таком случае России стоит встретиться с более сильными командами. "Где Папуа Новая Гвинея, пора бы уже с сильным соперником встретиться", — комментирует пользователь. Несмотря на критику, матч с Индонезией может стать хорошей возможностью для сборной России подготовиться к более сложным встречам в будущем.

Недавно сборная России, под руководством Валерия Карпина, одержала убедительные победы в товарищеских матчах. В марте команда разгромила сборные Гренады (5:0) и Замбии (5:0).

Следующие матчи сборной России состоятся в июне, когда она встретится с командами Нигерии (6.06) и Беларуси (10.06).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой жестко прошелся по результатам команды в товарищеских матчах за время отстранения от международных турниров. Участник двух чемпионатов Европы откровенно высмеял своих соотечественников за победы над соперниками, которые значительно уступают в классе даже середнячкам.

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