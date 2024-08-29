Украина получила январский кошмар: как и кто придумал новый формат Лиги чемпионов и почему у 'Шахтера' сразу 8 соперников

До старта обновленной Лиги чемпионов остается совсем немного. 36 лучших команд сойдутся в общей таблице, где каждый аспект будет важен для дальнейшего участия. Участники уже узнали своих соперников – представитель Украины донецкий "Шахтер" получил сразу восемь оппонентов, среди которых "Бавария", "Боруссия", "Аталанта", "Арсенал", ПСВ, "Янг Бойз", "Брест" и "Болонья".

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Знали ли вы, что турнир разрабатывали 6 лет? И что без новых технологий он был бы невозможен? Журнал Champions рассказал об этом с точки зрения его авторов. OBOZ.UA раскрывает детали создания формата, по которому украинским клубам придется играть уже в середине января, и как он повлияет на соревнования и зрителя.

Над новым форматом работали 6 лет

Этой осенью мы будем внимательно изучать новый розыгрыш и сможем увидеть топовые встречи европейских грандов уже в середине сентября. Предшествовали этому шесть лет тщательной подготовки от УЕФА в сотрудничестве с клубами, лигами и ассоциациями каждой из стран Европы. Надо было сделать больше конкуренции, но в то же время не навредить спортивному принципу. Еще функционеры хотели, чтобы каждый матч влиял на результат, поэтому финальным стал формат общей таблицы, где не только каждое очко, а даже каждый гол будет влиять на итоговое место.

Разработка нового формата заняла тысячи часов, в процессе использовались сложные математические модели и алгоритмы. Чтобы механизм работал безотказно, в основную сетку добавили четырех участников, команд будет 36. Кардинально обновили модель участия: каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных соперников. Топ-8 напрямую выходит дальше, позиции 9-24 отправляются к стыкам и в двухматчевом противостоянии определят сильнейшего, остальные вылетают. Пришлось отказаться от второго шанса, которым часто пользовались украинские клубы, а еще "Севилья", "Милан" и "Челси" больше не будет перехода к более слабому турниру. Лига Чемпионов и Лига Европы теперь вообще не будут пересекаться.

Больше всего проблем было (и будет) с жеребьевкой

Не восемь квартетов, а 8 независимых матчей для каждой команды – настоящий страх для тех, кто будет создавать расписание новой ЛЧ. Увеличение числа игр потребует научного подхода для определения того, кто, с кем и когда проведет следующий матч. Глава отдела стратегического развития турниров Стефан Ансельмо сказал, что традиционный формат с шарами и показом названий в камеру теперь неактуален: доставать эти шарики по-прежнему поручено человекц, но дальше уже работает машина. Чтобы не создавать сложностей с подбором нужных по классу соперников, разведением команд из одной лиги и бесконечно долгим прописыванием туров, компьютер получил карт-бланш – он должен случайно выбрать, кто против кого проведет этот новый чемпионский путь.

Для прохода хватит 8 очков

В УЕФА говорят, что из 24 потенциальных очков для выхода в весеннюю часть хватит всего 8 очков! Вернее, 7.6 зачетных балла. Новый формат должен сделать соревнования открытыми и дать шанс большему количеству команд побороться за желаемые 16 путевок. По их расчетам, нужно одержать только две победы и две ничьи, дальше уж как повезет.

Жеребьевка, кстати, позволяет самым слабым командам пройти экзамен разными грандами. По правилам, может выпасть только 2 команды из одной страны. Условному "Штурму" могут выпасть два сильных клуба той же Италии (от которой 5 участников), а дальше не пройдет и без других представителей топ-5 лиг. Тогда условным австрийцам, по расчетам УЕФА, можно вообще не надеяться на очки против фаворитов турнира, вместо этого нужно обязательно выиграть равных соперников и с кем еще расписать две мировые. Так они накопят достаточно очков для стыков.

В первый раз последний тур станет важным для всех

Ситуация, когда гранды обеспечили себе квалификацию в плей-офф после половины туров группы была привычной – ежегодно 2-3 команды выигрывали первые матчи, а затем могли позволить себе любые результаты. Там даже резервный склад не влиял ни на место, ни на сам выход дальше. Теперь все изменится, не будут волноваться только абсолютные лидеры. 8-й тур ЛЧ будет изюминкой, где будет решаться слишком многое.

"Я с нетерпением жду 29 января, когда все матчи начнутся одновременно. На кону будет стоять так много, и я буду сидеть на своем диване и следить за происходящим одновременно. Я буду знать, что гол в Париже может выбить команду в Ливерпуле, а пенальти в Стамбуле может повлиять на судьбу команды в Амстердаме. Вся Европа будет связана в тот вечер". - Стефан Ансельмо, глава отдела стратегического развития турниров УЕФА

Что говорят украинские клубы?

На много лет вперед "Шахтер" останется единственной командой от Украины, почти 100% забирающей прямую путевку в группу ЛЧ в случае чемпионства. Клуб станет первопроходцем нового формата, поэтому там еще в июне прокомментировали свое отношение. Спортивный директор Дарио Срна считает, что большей проблемой, чем путаница в начале, станут дополнительные матчи и два тура в конце января, которые разрывают весь календарь. "Горняки" теперь по-другому смотрят на зимние сборы: вместо 2,5 месяцев будет чуть больше 30 дней. В это время нужно вместить отдых и сохранение игрового тонуса. Очень вероятно, что украинские клубы попадут в стыки, где к 8 играм добавляется еще 2. На все это нужно силы и игроки. "Динамо" находится значительно ниже в рейтинге клубов, поэтому даже победа в УПЛ не гарантирует им прямой выход дальше, только квалификацию. В лагере киевлян новый формат не комментировали.

Лига чемпионов меняется - 70-й розыгрыш не будет похож на ни один в истории. Теперь извечным фаворитам придется включаться в борьбу уже осенью, а хейтерам будет трудно доказать, что гранды играют за кубок только из четвертьфиналов. Даже самые слабые команды розыгрыша смогут получить шанс на плей-офф. Кто знает, может быть, увидим нового победителя?