115 нарушений в 'Манчестер Сити'. Что известно о самом громком финансовом скандале английского футбола и возможно ли наказание для чемпиона?

Все начнется 16 сентября. Именно сегодня открывается рассмотрение резонансного дела о якобы 115 нарушениях финансового фэйр-плей со стороны "Манчестер Сити". В чем команду обвиняют? Как защищаться? Что говорят в самой команде? OBOZ.UA собрал главные детали громкого дела и разбирается, смогут ли наказать лучший на сегодняшний день клуб Англии и как это изменит ход футбольной истории.

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В чем обвиняют "Манчестер Сити"?

Шокирующая для фанатов цифра в 115 нарушений накопилась почти за 10 лет. Премьер-лига говорит, что клуб с 2009 по 2018 год не предоставлял точной финансовой информации. Один из менеджеров 4 года мог получать больше, чем было заявлено, а еще 5 лет английский гранд игнорировал правила ФФП. По календарю это совпадает со вторым годом правления шейхов в структуре.

Также к обвинениям добавили отсутствие точных данных по выплатам игрокам и менеджерам, несоблюдение правил УЕФА, нарушение правил прибыли и устойчивого развития и несотрудничество со следователями АПЛ.

В самом Манчестере все очень спокойны

Впервые обвинения в адрес горожан прозвучали в феврале 23-го года, "Сити" тогда боролся за свою первую в истории Лигу Чемпионов. Между зарубами с "Миланом" и "Реалом" в клубе заявили, что очень удивлены обвинениями и будут их прорабатывать.

Скандал, тянущийся полтора года, никак не отразился на готовности команды к борьбе на поле. В прошлом году горожане взяли десятый в истории трофей АПЛ, в этом году уже Суперкубок. В лиге просто не замечают соперников, усилившись яркими футболистами и вдохновением Холланда. Впереди – домашняя игра новой ЛЧ против "Интера", которая приходится на время первых заявлений по рассмотрению. Не исключено, что итальянские фанаты подготовят на этот счет какие-то заряды с трибун.

На чем "Сити" будет строить защиту?

На собственной уверенности и сотрудничестве. Еще год назад представители клуба заявили, что передали АПЛ все документы на расследование. Чемпионский "Манчестер" настаивает на всеобъемлющем и независимом рассмотрении дела. А еще, как там отметили, на "массиве неопровержимых доказательств". Можно вспомнить опыт дела "Кальчополи" (тоже против победителя лиги), но тогда "Ювентус" сделал себе плохую репутацию в Италии из-за подкупов, а не нарушения ФФП; для УЕФА и Англии это юридически совершенно разные обстоятельства.

Существует еще один ответ – докажите. Банально, но несмотря на все обвинения, нарушение ФФП со стороны "Сити" еще предстоит доказать. Такую позицию занял и Пеп Гвардиола. Он не беспокоится ни из-за судов, ни из-за настроения игроков, однако обращает внимание, что против его команды встала вся лига:

"Независимая комиссия примет решение, мы с нетерпением ждем его. Никто не виноват, пока вина не доказана. Увидим. Я согласен с Тебасом [президентом Ла Лиги – ред.], что все команды Премьер-лиги хотят, чтобы нас наказали, это точно. Вот почему говорю им: подождите независимую комиссию". - Пеп Гвардиола, главный тренер клуба "Манчестер Сити"

Реально ли наказать богатый клуб за манипуляции с деньгами?

Вопрос очень дискуссионный. В обществе ведутся споры, что, например, "Манчестер Сити" и "ПСЖ" могут бросать деньги во все стороны и не особо беспокоиться за ответственность в этом плане. Их владельцы выполняют задачу быть популярными в Европе, а все остальное – не интересует. Шейх Мансур когда-то сказал: мне нужны 22 первоклассных игрока для побед, деньги не проблема. Это был один из первых его дней во главе англичан.

Меньшие клубы прижимают к стене гораздо легче. Незадолго до начала рассмотрения дела горожан, наказание от УЕФА получила "Рома" - тоже за нарушение правил финансового фейр-плей. Штраф умеренный, всего два миллиона евро, но за незначительное нарушение. В начале сентября 100 тысяч взыскали с "Истанбула", хотя ему еще добавили ограничения по заявке на сезон. В самой АПЛ тоже были прецеденты – за нарушение ФФП не так давно наказывали "Эвертон" и "Ноттингем", а "Лестер" наоборот оправдали, сработали аргументы. Даже легенда английского футбола Алан Ширер не знает, чего ждать в этой ситуации, учитывая очень полярные решения независимых комиссий.

Когда ждать результата и каким может быть наказание?

А вот здесь уже весело. Сначала свое видение должны изложить Премьер-лига и "Сити", затем начинает работу независимая комиссия. С этого момента запускается бесконечный календарь, ведь все 115 эпизодов обвинения нужно внимательно проверить, сравнить мнения обеих сторон. Sky Sports пишет, что в таком случае нам следует подождать как минимум начала весны.

Голубой "Манчестер", если его признают виновным, может получить целую палитру наказаний: штраф, снятие очков, лишение трофеев за тот период или даже исключение из АПЛ. Уже представили "Сити" на последнем месте таблицы с отметкой "-60 очков"? Тогда самое время вспомнить об апелляции на решение комиссии – она еще больше отсрочит возможные санкции или конфискацию кубков. Английские спортивные юристы с нетерпением ждут документа с выводами, потому что по всей Британии понимают: после этого все только начнется.

Сегодня стартует одно из самых интересных дел против конкретного клуба в новейшей истории футбола. За ней очень внимательно следят, как минимум, "ПСЖ" и "Барселона" - команды, где тоже не все хорошо с деньгами и финансовым фейр-плей. Принятие решения против чемпиона Англии приступит к волне чрезвычайных прецедентов и новых судебных дел в европейском футболе. Но, конечно, когда и если все эти обвинения будут доказаны.