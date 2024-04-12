25 лет назад, весной 1989 года, канадский хоккеист украинского происхождения Клинт Маларчук стал главным действующим лицом настоящего чуда, когда выжил после перерезанного горла. В тот день кровь вратаря "Баффало Сейбрс" заливала лед, а он думал только о том, чтобы мама не увидела, как он умирает.

OBOZ.UA вспомнил одну из самых ужасных травм в истории современного спорта, которая сначала сломала карьеру звезды хоккея, а затем дала ему новый смысл жить.

Клинт родился в канадской Альберте в семье украинца Маларчука, немного учившего сына своему родному языку. Именно родители привели парня в хоккей, который стал для него отдушиной от сложностей в семье и собственных проблем, ведь с детства Клинт чувствовал себя другим, не таким, как остальные дети.

Но маленький потомок украинцев поставил цель попасть в Национальную хоккейную лигу и шел к ней, несмотря на все преграды и травмы. "Мы, украинцы – выносливый народ", – рассказывал Маларчук в одном из своих интервью.

Клинт начал выступления в НХЛ в 1981 году из команды "Квебек Нордикс", затем два сезона отыграл за "Вашингтон Кэпиталс", но все изменилось, когда он одел форму "Баффало Сейбрс".

Личная трагедия Маларчука произошла 22 марта 1989, когда "Баффало" принимало "Сент-Луис Блюз". В одном из игровых эпизодов в конце первого периода легенда немецкого хоккея защитник Уве Крупп вел борьбу с "блюзменом" Стивом Таттлом. Противостояние завершилось тем, что немец завалил оппонента. Нога Таттла поднялась вверх и лезвие конька попало точно в горло вратаря чуть ниже маски.

Лезвие перерезало Клинту яремную вену. И пока рефери и другие игроки команд бросились разнимать Круппа и Таттла, пятно крови под Маларчуком стало увеличиваться с большой скоростью. Зрелище было настолько ужасным, что девять болельщиков из первых рядов потеряли сознание, а у двоих случился сердечный приступ. Тошнило даже трех хоккеистов, которые находились на льду.

Рана была крайне опасна, и спастись Клинту позволило лишь совпадение ряда факторов. Если бы лезвие Таттла прошло на три миллиметра выше, Маларчук уже не успел бы добраться до раздевалки, умерев через две минуты от потери крови. Также, если бы порез произошел в другом периоде, когда ворота канадского украинца находились бы на противоположной стороне площадки, он не успел бы добежать до выхода со льда и умер от потери крови.

Ну и главную роль в спасении Клинта сыграл физиотерапевт "Баффало" Джим Пиццутелли, зажавший вену и помогший вратарю добраться до скамейки запасных и подтрибунного помещения. Пиццутелли был ветераном войны во Вьетнаме, где он не раз сталкивался с подобными ранениями, поэтому сумел остановить кровотечение, что дало вратарю возможность дождаться реанимации. А другой врач без необходимого опыта мог бы не справиться с ранением.

При этом в течение всего времени Маларчук ни разу не потерял сознание. И по словам вратаря, на тот момент у него в голове было всего два мнения: "Я умираю" и "Я должен умереть достойно".

"Я знал, что человек, которому перерезали горло, может прожить минуты три, не больше. Все что я хотел в тот момент – уйти со льда. Моя мать смотрела игру по телевизору и я не хотел, чтобы она увидела, как я умираю" , – вспоминал хоккеист.

Попав в раздевалку, Маларчук просил менеджера по экипировке передать его матери, что он любит ее, и звал священника. Тем временем работники арены принялись убирать со льда лужи крови, для чего пришлось перемораживать лед. А после продолжения матча "Сент-Луис" отпраздновал победу с минимальным счетом 2:1 над шокированными хоккеистами "Баффало".

Маларчук выжил, несмотря на страшную травму, хотя врачам пришлось наложить ему около 300 швов. Уже через два дня вратаря выписали из больницы, а через неделю болельщики команды устроили Клинту долговременную овацию, когда он вернулся на лед в матче против "Квебека". Однако жизнь игрока уже не была прежней... Страшные события спровоцировали у него посттравматический синдром.

"Это был определяющий момент в моей жизни и моей карьере. После этого все пошло кувырком. Я до сих пор вижу ночные кошмары, но уже не так часто. А тогда я мог не спать 10 дней, когда твое сердце безумно бьется, а твои мысли вращаются на скорости 100 миль в час. Ты заново переживаешь травму", – много лет спустя рассказывал Клинт в интервью "Голосу Америки".

Маларчук впал в депрессию. Его игра ухудшалась, а на помощь стали приходить алкоголь и успокаивающее. В итоге 22 января, во время Super Bowl с участием "Баффало Биллс" простуженный Клинт смешал лекарство с порцией сильных болеутоляющих, после чего еще пил алкоголь. Организм не выдержал, хоккеист без сознания и с остановкой дыхания был доставлен в больницу и снова чудом спас.

1992-й стал последним годом Маларчука в НХЛ, после чего он еще до 1997-го выступал в других лигах, а со временем перебрался на тренерский мостик. Но психологические проблемы продолжали беспокоить бывшего хоккеиста, и в 2008 году он попытался совершить самоубийство, выстрелив у себя из ружья. И снова Клинт чудом выжил, ведь пуля остановилась в миллиметрах от мозга.

Врачи в третий раз смогли спасти Маларчук, и он наконец согласился пройти курс психологической реабилитации. После чего Клинт написал книгу о своей жизни, игре и борьбе с психологическими недугами. Она стала невероятно популярной, а звезда хоккея вместе с женой принялся читать лекции о психическом здоровье и помогать людям по всей стране. "Это лучшее, что я сделал в жизни", – считает спортсмен.

Со временем супруги переехали жить на собственное ранчо в Неваду, где работали стоматологами для лошадей, которых Маларчук просто обожает. И иногда еще выходит на лед.

"Я должен умереть трижды. Почему я до сих пор жив? Я верю, что Бог уберег меня, чтобы я помог тем, кто до сих пор страдает", - считает Клинт.

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