'Пьяный Фьюри просил номер Джошуа': промоутер уверен, что британец блефует и не завяжет без боя с Усиком и Энтони

Британский промоутер Эдди Хирн, который ведет дела бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24–2, 22 КО), рассказал про звонок пьяного Тайсона Фьюри (32–0–1, 23 КО). "Цыганский король" владеет поясом WBC и на выходных защитил его от посягательств Диллиана Уайта (28–3, 19 КО).

В комментарии DAZN Хирн признался, что после победы над Уайтом Фьюри настоятельно просил у него номер Джошуа, который в июле проведет реванш против украинского чемпиона мира Александра Усика. Также промоутер считает, что Тайсон пока не уйдет на пенсию.

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"Я плохо его слышал, потому что он выпивал, а я был в ресторане. Он говорил, что хочет позвонить по телефону Эй Джею, спрашивал у меня его номер. Думаю, Тайсон просто решил всех подоставать. Он праздновал и выпивал. Я же просто сказал ему: "Молодец", – сказал Хирн.

Отметим, что в ночь на воскресенье Фьюри нокаутировал британца Диллиана Уайта в 6-м раунде, защитил свой чемпионской пояс WBC и заявил про окончание карьеры. Мол, "это бой – конец пути для цыганского короля".

Но Хирн не верит, что эпатажный Тайсон готов завершить свою карьеру на пике.

"Тайсон – великий торговец блефом. Ни на какую пенсию он не уходит. Фьюри еще не провел свои крупнейшие бои. Скажу, что он сейчас лучший супертяж на планете. Надо отдать ему должное. Если говорить о величии, то он вполне может быть великим именно для этого поколения", – считает Хирн.

Но в то же время промоутер считает, чтобы встать в один ряд с Мухаммедом Али, Джо Фрейзером и Ленноксом Льюисом, Фьюри нужно обязательно побеждать Джошуа и Усика.

Ранее также OBOZREVATEL сообщал, что Усик заинтриговал заявлением о бое с Джошуа и планируемыми изменениями.