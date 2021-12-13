Звездная гимнастка Подкопаева на бой Ломаченко привезла флаг Украины

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева поделилась эмоциями от посещения боксерского боя между Василием Ломаченко и Ричардом Комми, который состоялся в Нью-Йорке в ночь на 12 декабря. 43-летняя знаменитая украинка проживает в США, но продолжает поддерживать соотечественников.

На своей странице в Instagram Подкопаева показала несколько фото и видео из арены "Мэдисон Скверд Гарден".

В частности, Лилия с гордостью продемонстрировала флаг Украины, с которым пришла на боксерское шоу.

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Также звездная украинка поделилась яркими моментами из зала. За событиями на ринге она следила из первых рядов. "Поздравляю, чемпион. Абсолютная гордость", – написала уроженка Донецка под кадрами, добавив к ним два сердечка в цветах флага Украины.

Подкопаевой удалось поговорить с Василием после его поединка, но содержание беседы она не передала.

Как сообщал OBOZREVATEL , Василий Ломаченко объяснил, ради кого добыл победу над Комми.

Напомним, что Ломаченко после победы над Комми взял флаг Аккермана, а не Украины.

Этот поступок Ломы с флагом вызвал возмущение в соцсетях. Большинство отзывов оказались негативными.