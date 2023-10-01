Знаменитый украинский боксер победил нокаутом во втором раунде. Видео

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) добыл свою 16-ю досрочную победу в своей профессиональной карьере. На боксерском шоу в американском Лас-Вегасе 36-летний уроженец Харькова победил техническим нокаутом Исаака Родригеса (28-4, 22 КО) из Бразилии.

Поединок начался в невысоком темпе в своеобразной разведке. Оба бойца "фехтовали" джебами, где увереннее смотрелся наш соотечественник.

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38-летний бразилец оказался прижат к канатам, где ему пришлось полностью сосредоточиться на защите.

Развязка наступила во 2-м раунде. Гвоздик добавил комбинации, стараясь словить оппонента апперкотом. Пропустив удар Родригес упал, смог встать, но рефери решил остановить схватку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик не боксировал 3 года, завершив карьеру, но в феврале 2023-го вернулся в ринг, победив по очкам мексиканца Жозуэ Обандо (20-35-2, 15 КО).

Затем Александр провел успешный бой с представителем Латвии Ричардса Болотникса (19-7-1, 8 КО).

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