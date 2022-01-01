Африканский боксер тяжелейшим нокаутом "выбил душу" из соперника. Видео

Жутким нокаутом завершился поединок в нигерийском Лагосе между местными боксерами Тунде Адейеми и Уильямсом Амосу. Бой прошел еще 24 декабря, но видео в сети появилось лишь накануне.

Встреча оказалась очень скоротечной. Уже в 1-м раунде Адейеми удался мощнейший правый прямой, который моментально вырубил оппонента. Тот упал с протянутой рукой, пытаясь нащупать канаты.

Спустя несколько мгновений Амос смог подняться, и шатаясь сделал несколько шагов по рингу, не понимая где он находится.

Видео дня

Арбитр сразу остановил встречу.

В комментариях пользователи наперебой начали высказывать свои предположения, что означает поднятая рука Амоса. Один из юзеров предположил, что боксер пытался словить свою улетевшую душу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям сами оценить этот момент.

Напомним, что ранее Всемирный боксерский совет (WBC) назвал лучшие нокауты и лучших спортсменов по итогам 2021 года. Боксерами года стали чемпионка мира в семи весовых категориях Аманда Серрано и чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Канело Альварес.

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